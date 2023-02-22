Вчора на Тернопільщині вирувала негода – сильний вітер та дощ. Не обійшлося й без прикрих випадків.

Так, у селі Лошнів,на місцевій свинофермі за лічені хвилини зірвало дах. Про випадок розповіла місцева підприємиця та депутатка Тернопільської обласної ради Алла Стечишин, передають Тернополяни.

“Стихія сильну має силу не підвладну людині, але все в Божих руках. Сьогодні в селі Лошнів за лічені хвилини на свинофермі підняло дах, зірвало, покрутило і опустило! Коли прораб Дмитро подзвонив і кричав, що біда – перестрашено я кричала: “всі живі”. Сказав “так” – ну і Слава Богу, а інше все ми вирішимо і зробимо повільно. І ще раз розумієш, що найцінніше – це життя людини, і все в Божих руках”, – зауважила Алла Стечишин.