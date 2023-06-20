За потреби оформити кредит споживач звертається до банку. Установа перевіряє потенційного позичальника, його благонадійність, здатність виплачувати гроші у встановлені терміни, у потрібному розмірі. За відсутності історії за кредитами організація частіше відмовляє клієнту, розглядається варіант зниження суми позики до мінімальної. Ситуації індивідуальні, але експерти рекомендують уважно ставитись до КІ, правильно її формувати.

Необхідність історії за кредитами

Кредитна історія — запис боргових зобов’язань фізичної особи. Одні воліють накопичувати на необхідну покупку, запускаючи ігрові автомати Elslots з високою віддачею, інші беруть позики у фінансових установах. Основа записів фінансової історії:

зарахування заробітної плати;

показник заробітної плати;

наявність відкритого депозиту;

дані щодо кредитів;

виписки за кредитними картками, позиками;

дані про заборгованості, невиплачені аліменти, заборгованості з ЖКГ.

Історія фізичної особи формує банк, мікрофінансова організація. У результати зібрано дані про фінансову дисципліну позичальника. Вона потрібна:

Для відстеження історії погашення інших позик, оформлених раніше. Лізингова компанія для оцінки можливості невиплати коштів. Каршеринговим компаніям для відкриття доступу клієнту до послуг, що надаються.

Тільки після згоди фізичної особи компанія отримує детальний витяг з фінансовою історією. При невмотивованый відмові надати необхідні дані банк має право відмовити в кредиті, компанія може не надавати послуги.

Початок формування банківської історії

Кредитні виписки формуються з першої фінансової події клієнта банку, але не раніше ніж йому виповниться 18 років. Раніше фінансові організації не оформлюють позики, мікрокредити. За відсутності звернень до фінансових організацій, заборгованості перед третіми особами у людини не формує КІ. Усі подані/відхилені заявки на позики фіксуються у виписці.

У базі даних є відомості, якщо людина піддавалася шахрайським діям:

Втрата документів, спроба скористатися ними для отримання позики. Передача фінансових даних третім особам під час обману.

За наявності повного тезки його кредитна історія, заборгованість може помилково відображатися у банку. Дані встановлюють додатково.

Правила створення правильної історії фінансових рухів

Кредитна історія потрібна для оформлення іпотеки, кредиту на машину. Це найпоширеніші причини. Додатково користувач може сам її формувати, купуючи річ у кредит. Важливо також:

Робити платежі вчасно, не допускати прострочення. Затримка платежу 10-15 псує КІ. Несплата 90 діб знижує рейтинг позичальника до мінусових показників. Не оформляти одразу кілька кредитів, позик. Не подавати заявки на кредитування одразу до кількох організацій. Не виступати поручителем у третіх осіб за наявності сумнівів у платоспроможності людини. Вчасно проводити обов’язкові платежі. Дотримуватись правил договором з каршерингом, страховими компаніями.

При першій купівлі товару на виплат автоматично формується історія користувача для банку. Користувачі купують:

туристичні квитки;

товари для дому;

гаджети

Магазин співпрацює з банками, представники укладають договори безпосередньо із покупцем. Це виключає ризик шахрайських схем. Після операції виплачуйте розстрочку у вказаний термін, не закривайте її раніше. Правила фінансової поведінки забезпечують наявність стабільної історії платежів у банку. За потреби отримання кредиту це підвищує шанси споживача отримати позику у вказаному розмірі.