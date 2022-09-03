За активну підприємницьку діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток області відзначили компанію Креатор-Буд.

З нагоди Дня підприємця відзнаку від Тернопільської військової адміністрації та обласного управління державної податкової служби отримав директор компанії Олег Лахита. Виконуюча обов’язки начальника голови управління ДПС у Тернопільській області Марія Мельник та перший заступник начальника ОВА Ігор Дем’янчук привітали 20 керівників підприємств, які визнані сумлінними платниками податків Тернопільщини, і нагородили їх відзнаками.

– Податки – це основа бюджету. Цей рік – важкий для України. Нам доводиться працювати в умовах війни. І ми усвідомлюємо на скільки важливо зараз зберегти робочі місця, розуміємо, що наші податки – дають можливість допомагати нашим військовим, втілювати та забезпечувати першочергові потреби держави та області. Для нашої країни надважливою є загальна культура сплати податків, бо від чесності і порядності кожного підприємця залежить добробут кожного українця. Тому сумління сплата податків податків до державного бюджету – це наше завдання і наш щоденний обов’язок», – зазначив Олег Лахита.