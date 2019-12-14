13 грудня у тернопільському палаці культури “Березіль” як завжди, АНШЛАГ!!!

Свято дотепного гумору і просто, неймовірна любов до улюблених, найкращих в Україні гумористів – це те, за чим уже 9 років по кілька разів на рік ходять тернополяни на “Вар’яти-шоу”.

Подія ця є особливою і для колективу “Креатор-Буд”, бо усі ці роки компанія є генеральним партнером першого і єдиного україномовного гумористичного шоу нашої країни. Колектив пишається та радіє дружнім партнерськими стосункам з відомим українським ведучим Сергієм Притулою та його командою. Вони, безумовно, талановиті, успішні хлопці, хороші люди, до того ж, земляки. Підтримуючи творчість Вар’ятів, компанія “Креатор-Буд” підтримує не лише якісний український гумор, а й ідею реалізації благодійних проектів, що їх протягом останніх років втілює у життя керівник проекту «Вар’яти-шоу». Це волонтерська підтримка наших вояків на Сході України, це і втілення проекту, що передбачає організацію відпочинку для дітей з родин учасників АТО. Бути причетним до заходу такого рівня для команди Креатор-Буд – це справа честі.

Напередодні гумористичного концерту на своїй сторінці у Фейсбуці компанія “Креатор-Буд” розіграла 6 квитків на “Вар’яти-шоу”. Переможцями розіграшу стали Світлана Клим’юк, Вікторія Кравець та Світлана Середа. Кожен із них отримав по два запрошення на улюблене гумор-шоу. Вітаємо щасливчиків і чекаємо “Вар’ятів” з ювілейною програмою у рідному Тернополі. Здоров’я, успіху, нових висот і вдячних глядачів у залі бажаємо Сергію Притулі і нашим тернопільським улюбленцям. У травні Вар’ятам – 10 років. І у день свята ми будемо разом із ними!