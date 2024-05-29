Більше сорока кращих учнів та студентів закладів освіти області отримали грамоти та подарунки за свої досягнення. Урочисте нагородження відбулося у Тернополі під час обласного фестивалю для обдарованих і талановитих учнів та студентської молоді «Гордість Тернопілля» 28 травня.

Такий захід, як зазначають в департаменті освіти і науки ТОВА, проводять щороку, щоб стимулювати творчу, талановиту та інтелектуально обдаровану учнівську та студентську молодь за досягнуті вагомі результати з базових навчальних дисциплін, перемоги на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад і ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, а також за високі досягнення у галузі позашкільної освіти.

У 2023/2024 навчальному році учасниками ІІІ(обласного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад стали 882 учні. У IV (всеукраїнському) етапі учнівських олімпіад з навчальних предметів команда Тернопільської області у складі 44 учасників виборола 22 дипломи, з яких: 2 дипломи I ступеня, 10 – II ступеня, 10 – III ступеня.

27 учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів вищої, фахової передвищої освіти області взяли участь у фінальному етапі XIVМіжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Шестеро здобувачів освіти вибороли перемогу на всеукраїнському етапі.

У фінальному етапі ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли участь 28 учнів закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти і 6 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти області. Троє здобувачі освіти вибороли перемогу на всеукраїнському етапі.

Вітали кращих учнів та студентів Тернопілля заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко та директор департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці