Виставка «Україна – краса і незламність» діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая, 29. На ній представлені творчі роботи випускників Тернопільського кооперативного фахового коледжу відділення «Дизайн».

Експозиція присвячена Дню захисників і захисниць України, Дню Українського козацтва, а також 65-річчю Тернопільського кооперативного фахового коледжу.

– Між фаховим коледжем і бібліотекою існує тісна співпраця, – каже Ірина Береза-Майовецька, завідувачка сектору мистецтв. – Молоді художники із цього закладу часто виставляються у нашій мистецькій залі. Цього разу на виставці експонується 31 робота. Виконані твори у різних техніках: живопис, комп’ютерна графіка, плакат. Молоді митці відобразили болючу тему сьогодення – війни, а також наше життя у час війни.

За кожною із представлених робіт – своя історія. Для виставки відібрали переважно картини випускників, тобто їхні дипломні роботи. А це піврічний шлях від ідеї до готової роботи.

– Часто ми організовуємо виставки живописних та графічних робіт, – каже Оксана Поберейко, куратор виставки, викладач вищої категорії, голова циклової комісії дизайну. – Та наші студенти освоюють не тільки ці техніки. Тому в цій експозиції представлена і комп’ютерна графіка, і плакат. Наприклад, Олена Коваленко працювала над серією плакатів під час повномасштабного вторгнення. Вона одна з тих, хто виїхали закордон і допомагала нашим біженцям. І це її надихнуло на створення серії плакатів. Ще одна випускниця у своїй дипломній роботі вирішила поєднати самчуківський розпис із стилізацією, щоб показати, що Україна розквітне. Робота над картиною йшла важко, оскільки в той час її чоловік перебував на передовій. А навесні, перед захистом, вона їздила до нього на лікування. Попри все картину вдалося завершити вчасно. Тому кожна з представлених на виставці робіт – це велика праця.

У секторі мистецтв бібліотеки для молоді виставка «Україна – краса і незламність» діятиме до початку листопада.

Фото зі сторінки ТОМБ у фейсбуці