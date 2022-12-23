Невідома особа викрала товар: таке повідомлення отримали працівники тернопільської поліції від продавців одного з торгових центрів міста. Поліцейські спіймали злодійку.

36-річна тернополянка мало не щотижня поповнювала список крадіжок новими злочинами. Виносила парфуми, косметику, речі гігієни та побутові товари з крамниць розташованих у різних мікрорайонах обласного центру. В суді вже слухається справа про крадіжки та злодійку це не спинило. Зловмисниці вдалося винести з магазину бездротові навушники. Протиправне діяння зафіксували камери відеоспостереження, тож її розшукали поліцейські. Перелік протиправних діянь підозрюваної збільшився ще на один злочин.

За ч. 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що згідно Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» даний злочин прирівняний до особливо тяжких злочинів, скоєних у період воєнного стану.