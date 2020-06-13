Минулої доби на Тернопільщині епідеміологи виявили 24 випадки зараження коронавірусом. Серед них – 19 інфікованих у північних районах області.

У Шумському районі планували послаблювати карантин, але через вчорашній підйом захворюваності обмеження й далі діятимуть. Упродовж доби там підтвердили 9 нових випадків зараження.

«Було проведено 427 досліджень методом ПЛР. У 24 випадках COVID-19 підтвердився. У Тернопільському районі виявлено 3 випадки COVID-19, один випадок підтвердився у місті Тернополі. Найбільше випадків маємо у північних районах області, також одна людина заразилася у Бучацькому районі. Окрім цього, минулої доби проведено тестування біоматеріалу від 273 осіб методом ІФА. У 5 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2», – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА рекомендували місцевим комісіям ТЕБ НС посилити карантин у населених пунктах, де побільшало інфікованих коронавірусом. Відтак, поліцейські, держпродспоживслужба посилено стежитимуть за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська

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