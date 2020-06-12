24 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зафіксували на Тернопільщині за останню добу.

Станом на 9 годину 12 червня в області зареєстровано 1373 випадки COVID-19. 26 із них – летальні. 1008 людей одужало.

У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих на COVID-19. З них один пацієнт – дитячій лікарні. Всі інші – у лікарні швидкої допомоги. 14 інфікованих пацієнтів – тернополяни.

Ще 8 людей у лікарнях – із підозрою на коронавірус. 3 тернополян знаходяться на обсервації у міській лікарні №3.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 196 людей. 92 тернополян одужало.

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