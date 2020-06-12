У разі критичного зростання кількості хворих у десяти і більше областях Уряд поверне суворий карантин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі негативна тенденція щодо COVID-19 простежується у восьми регіонах.

Різке збільшення кількості інфікованих може призвести до перевантаження системи лікувальних закладів. Хворим коронавірусом не зможуть повноцінно надавати допомогу. Відтак карантинними заходам Уряд намагається стримати ускладнення епідемічної ситуації.

«Очікувано, що з послабленням карантину захворюваність виросла. Ми це очікували. Коронавірус достатньо не вивчений, і він має підлу здатність мутувати, видозмінюватися. На Буковині значно більше людей інфіковані, в тому числі і старшої вікової групи, а також людей із супутніми захворюваннями, а все це є досить обтяжливими факторами. Такі люди дуже тяжко переносять інфекцію і можуть померти. У нас протиепідемічні заходи відіграли суттєву стримувальну роль. На щастя, у нас хворих значно менше, ніж в інших областях», – каже професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

Додамо, учора епідеміологи виявили на Тернопільщині 36 випадків зараження коронавірусом. А в Україні зафіксували антирекорд – майже сімсот інфікованих COVID-19.

Софія Романська