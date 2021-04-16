458 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 10 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 77 р. Чортківський район с. Глибочок
  • чоловік 86 р. Чортківський район с. Ланівці
  • жінка 64 р. м. Теребовля
  • жінка 77 р. Чортківський район с. Світле
  • чоловік 80 р. м. Чортків
  • жінка 83 р. Чортківський район с. Суходіл
  • чоловік 52 р. Тернопільський район с. Прошова
  • жінка 72 р. Кременецький район м. Почаїв
  • чоловік 66 р. Тернопільський район с. Старий Скалат
  • жінка 83 р. Чортківський район с. Бересток

Одужало 596 осіб.