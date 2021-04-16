458 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 10 летальних випадків. Померли:
- чоловік 77 р. Чортківський район с. Глибочок
- чоловік 86 р. Чортківський район с. Ланівці
- жінка 64 р. м. Теребовля
- жінка 77 р. Чортківський район с. Світле
- чоловік 80 р. м. Чортків
- жінка 83 р. Чортківський район с. Суходіл
- чоловік 52 р. Тернопільський район с. Прошова
- жінка 72 р. Кременецький район м. Почаїв
- чоловік 66 р. Тернопільський район с. Старий Скалат
- жінка 83 р. Чортківський район с. Бересток
Одужало 596 осіб.
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