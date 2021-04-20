184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:

  • жінка 72 р. м. Тернопіль
  • чоловік 71 р. Тернопільський район с. Витківці
  • жінка 67 р. Кременецький район с. Великі Загайці
  • жінка 45 р. Кременецький район с. Темногайці
  • жінка 85 р. Тернопільський район с. Токи
  • чоловік 73 р. м. Тернопіль
  • жінка 43 р. м. Тернопіль
  • жінка 59 р. м. Чортків

Одужало 275 осіб.