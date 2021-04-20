184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:
- жінка 72 р. м. Тернопіль
- чоловік 71 р. Тернопільський район с. Витківці
- жінка 67 р. Кременецький район с. Великі Загайці
- жінка 45 р. Кременецький район с. Темногайці
- жінка 85 р. Тернопільський район с. Токи
- чоловік 73 р. м. Тернопіль
- жінка 43 р. м. Тернопіль
- жінка 59 р. м. Чортків
Одужало 275 осіб.
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