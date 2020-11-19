Майже двадцять тисяч людей уже подолали коронавірус на Тернопільщині. Втім, за інформацією обласного лабораторного центру, рівень колективного імунітету недостатній, щоб протистояти поширенню COVID-19. Пік епідемії прогнозують на зимовий період.

Нині в області щодоби реєструють по 200-300 нових випадків коронавірусу. Епідемія проходить хвилеподібно, – розповідає заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Періодично спостерігають підйоми і спади рівня захворюваності.

«Рівень колективного імунітету складає 21,5% Цей відсоток повільно збільшується. Але наразі цього недостатньо, щоб перервати епідпроцес. Вплив колективного імунітету можливий, коли він становить, як мінімум, 33%, тоді інтенсивність епідпроцесу зменшиться, при 67% буде перерваний епідпроцес як такий, і будуть реєструватися спорадичні захворювання. Нині в нас колективний імунітет явно недостатній, у нас період підйому захворюваності на інфекції з повітряно-краплинним механізмом передачі, також нам треба розуміти, що епідситуація буде ускладнюватися в зимовий період».

Нині з коронавірусною хворобою на Тернопільщині бореться майже п’ять тисяч людей. Показник захворюваності майже удвічі перевищує загальнодержавний. Втім, епідеміологи пояснюють це якісною діагностикою та повнотою обліку.