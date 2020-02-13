На Тернопільщині готуються допомагати потенційним хворим з коронавірусом. Відповідний наказ область отримала від Міністерства охорони здоров’я. Втім, в Україні випадків смертельно небезпечної інфекції наразі не виявлено.

У світі підтверджено понад 30 тис випадків нової коронавірусної інфекції, понад 600 з них – летальні. Через поширення коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан. Як повідомив на нараді начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, в області та в Україні немає можливостей для діагностики коронавірусної інфекції.

«У світі коронавірусну інфекцію лікують симптоматично. Необхідної вакцини немає. Ми отримали наказ від МОЗ щодо підготовки надання медичної допомоги потенційним хворим, відтак у лікувальних закладах нині проводиться така підготовка». В усіх регіонах України готують кімнати-бокси для лікування потенційних хворих з коронавірусом, а діагностуватимуть цю інфекцію шляхом виключення грипу, оскільки ознаки коронавірусної інфекції нагадують гострі респіраторні інфекції.

За інформацією центру громадського здоров’я МОЗ, на борту заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера перебувлао 26 українців. Лайнер здійснює рейс, не заходячи у порти України. Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин. Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними.

Софія Романська