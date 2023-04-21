Світ

Складна країна

У когось ця звістка, можливо, приглушить біль втрати близької людини, а в когось, може й ні. Та як би там не було, якась подібність справедливості щодо українців, схоже, звершилася в країні, яка нині зовсім не є нашим союзником чи партнером. І яку від певного часу наші офіційні особи дещо завуальовано називають “складною”. Як стало відомо, Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера в січні 2020 р., внаслідок чого загинули 176 осіб. Одного з відповідальних військових засудили до 10 років ув’язнення, а дев’ять інших отримали терміни від одного до трьох років. Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, “були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою”. Як повідомляється, “розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні”. Ну, складна країна – що тут вдієш…

Правильно, але повільно

Подеколи складається враження, що військові функціонери західних країн бачать хід війни в Україні по-різному – в залежності від того, чи сидять вони у службових кабінетах, чи вже залишили їх і нині насолоджуються грою в гольф або збирають матеріали для мемуарів. Зокрема, колишній глава Пентагону Марк Еспер закликав надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS. Тобто, ту саму зброю, з наданням якої Захід затіяв нині малозрозумілу для українців тяганину. Еспер вважає політику західних країн щодо нас правильною, але надто повільною. За його словами, для успіху на полі бою Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликав Білий дім та союзників бути активнішими і не зволікати з рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів. “Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці самі перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути з української території”, – заявив екс-посадовець.

Визнавати, а не приховувати

Визнавати не зовсім світлі частини своєї біографії, а не приховувати їх – одна з ознак вартості політика взагалі й політика високого рангу – особливо. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що у 80-х роках став членом комуністичної партії, пояснивши це прагненням побудувати кар’єру науковця. Литовський prezidentas пригадав, що у 1987 році, коли він закінчував економічний факультет у Вільнюському університеті, “хотів присвятити життя науці”. “Одразу після навчання я постав перед спокусою вступити в компартію, оскільки це давало більше можливостей для кар’єри вченого. Я якийсь час вагався поки, врешті-решт, не прийняв рішення”, – сказав Науседа. “Я був амбітним і впертим юнаком, не слухав навіть умовлянь матері, яка відмовляла мене”, – додав він. Водночас литовський президент зазначив, що після масових мітингів руху Sąjūdis за відновлення незалежності Литви більше не брав участі в діяльності компартії.

Україна

Коли ж контрнаступ?

Здається, немає нині в нашому лексиконі більш вживаного слова, ніж “контрнаступ”. На нього очікують всі українці; до нього ж, на жаль, мають достатньо часу підготуватися окупанти. Раніше йшла мова про його початок у квітні-травні, а Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з висоти своєї посади і, відповідно, поінформованості, висловив думку, що отой жаданий контрнаступ може відбутися влітку. За словами глави уряду, найбільший тиск щодо його початку відбувається зсередини українського суспільства. Водночас Прем’єр заявив, що тиску з боку партнерів Україна не відчуває, оскільки “всі вони чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків”. Д.Шмигаль додав, що недавній витік секретної інформації з Пентагону не завадить Україні звільнити свої території. “Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу: танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку”. Партнери ніби згодні, але от з літаками наразі щось не складається…

Високоповажний розтратник

Важко сказати, наскільки сумною стала ця новина для української юстиції та для футболістів “Ворскли”, але суд міста Шамбері (Франція) відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена та власника полтавського клубу Костянтина Жеваго. Його звинувачують у розтраті всього лише 113 мільйонів доларів АТ “Банк Фінанси та Кредит”, яким він колись володів. Жеваго був оголошений у міжнародний розшук і, врешті-решт, заарештований на скромненькому альпійському гірськолижному курорті під назвою Куршевель. А пізніше – відпущений під заставу в 1 мільйон євро. Сам високоповажний розтратник не став винаходити велосипед і оцінив рішення суду приблизно так само, як це робили його численні попередники, над якими був занесений меч Феміди: заявив, що вердикт “підтверджує, що справа проти нього є політичною та не має юридичної основи”. Інформація для роздумів українським слідчим і прикордонній службі, яка випустила Жеваго “за бугор”…

Тернопілля

Як на фотонегативі

Іноді хочеться описати навколишнє життя ніби в оберненому зображенні – як на фотонегативі. Отож, вирішив житель містечка на Тернопіллі підготуватися до можливого (крий Боже) приходу росіян і зустріти їх у всеозброєнні. Для цього запасся переробленим на бойовий стартовим пістолетом та ще якимось хитромудрим вогнепальним пристроєм. А на додачу (щоб у разі потреби знизити боєздатність ворогів) приготував ще й пів кіло канабісу і 200 таблеток, здатних добряче змінити відчуття реальності. Коли ж правоохоронці завітали до його помешкання, щоб віддати належне за таку ретельну підготовку, виявився настільки великодушним, що дав їм змогу порядкувати у своєму житлі, а сам скромно відлучився в наразі невідомому керунку. А наші славні водії, мабуть, керуючись гаслом “Вдаримо п’яною їздою по клятих москалях!”, встановили на свята рекорд: понад 30 з них були затримані “підшофе”. Припускаю, всі одразу ж зголосилися в пункти комплектації, маючи щире прагнення “понюхати пороху” на фронті. Тим часом місцева Феміда у Світлий (!) понеділок затіяла розгляд справи місцевого керівника з приводу начебто виписаних ним самому собі… не зовсім скромних премій. Боляче сказати, але “світив” йому за це аж 6800 грн. штрафу. Трохи дивно, що прості містяни, які, як писав колись популярний портал, “люблять і поважають” цього діяча, відразу ж не організували про всяк випадок збір коштів на сплату отого можливого ганебного присуду (якого, на щастя, не сталося – хай живе наш справедливий суд!). Ще більш дивно, що наче в рот води набрав отой самий портал – йому б саме час на повен голос нагадати про оті любов і повагу. Оскільки ж він мовчить, то про ці світлі почуття, що переповнюють городян, доводиться читати у коментарях у соцмережах…