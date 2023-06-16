Фотосесію в автентичних вишиванках організували у Тернополі. Для участі відібрали 20 жінок і чоловіків, над їхніми образами працювали професійні візажисти, перукарі та стилісти.

Тернополянка Наталія одягнула вишиванку своєї бабусі. Дівчина каже, що цій сорочці понад 80 років.

«Тут дуже цікавий орнамент, який характерний саме для Галичини. Я дуже ціную цю сорочку, вона для мене як оберіг. А ще вона дуже і дуже красива».

У проєкті «Вишиванка» взяло участь 20 людей, – розповів організатор Тарас Стельмах. За його словами, їх відібрали за результатами конкурсу.

«У нас першим етапом було відібрати учасників, щоб вони знайшли автентичні вишиванки. Це була основна і єдина умова для участі. Просто знайти вишиванку, сфотографуватися з нею і прислати нам із короткою анкетою про себе. Перемогли учасники, які підготували найбільш оригінальні вишиванки».

Світлини учасників конкурсу «Вишиванка» представлять на виставці.