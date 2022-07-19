Комунальне підприємство сплатить 1,1 млн грн шкоди через засмічення землі побутовими відходами.

За участі прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури господарським судом Тернопільської області задоволено позов Чортківської окружної прокуратури про стягнення з міського комунального підприємства Копичинецької територіальної громади 1,1 млн грн шкоди, заподіяної довкіллю.

Екологи виявили відсутність дозволів на розміщення відходів на території сміттєзвалища та захоронення твердих побутових відходів на непристосованій для цього земельній ділянці. Відтак прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства шкоду, завдану порушеннями природоохоронного законодавства.

Після набрання судовим рішенням законної сили вказані кошти будуть спрямовані до бюджету. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.