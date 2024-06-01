З великим смутком повідомляємо про чергову втрату. 30 травня, виконуючи військовий обов’язок, поблизу села Райгородок Краматорського району загинув Віталій Сидорук.

Віталій народився у селі Рудки Копичинецької громади. 25 квітня йому виповнилося лише 23 роки.

Як розповіли у Копичинецькій міській раді, юнак був був зразковим військовослужбовцем. Нещодавно, 10 лютого, його нагородили почесною відзнакою – нагрудним знаком “Хрест Доблесті”. Цю нагороду Віталій здобув за свої вміння та заслуги перед побратимами.

Його молоде життя лише розпочалося. Після закінчення школи Віталій вступив в університет за спеціальністю “Інформаційні технології”, але повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило всі його плани – 29 серпня 2022 року він добровільно вступив до лав Збройних Сил України.

“Це велике горе для родини, близьких та всієї громади, – зазначають у Копичинецькій міській раді. – Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна-Героя Сидорука Віталія Юрійовича. Вічна і Світла пам’ять Герою!”.