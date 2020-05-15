Жителям краю з підозрою на COVID-19 ПЛР-дослідження проводять безкоштовно. Відтепер не потрібно платити на тестування і тим пацієнтам, яких госпіталізують для планових операцій.

У цьому запевнив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. ПЛР-дослідження перед госпіталізацією обов’язкові.

«Безкоштовне ПЛР-тестування для пацієнтів, які на даний час очікують планових операцій, забезпечить Міністерство охорони здоров’я України. Відтак всі без винятку хворі, які потребують госпіталізації у зв’язку з плановою операцією, спочатку проходитимуть ПЛР-тестування на коронавірус. Їх чекає 2-3 дні самоізоляції, і лише тоді вони будуть госпіталізовані. Наголошую, що ПЛР-тестування проводиться на безкоштовній основі», – зазначив Володимир Богайчук.

Нині обласний лабораторний центр проводить близько п’ятсот досліджень за добу. Часто передує ПЛР-дослідженням застосування швидких тестів. “Ми продовжуємо робити швидкі тести, що є скринінговим дослідженням. Міською радою були закуплені швидкі тести, і ми проводили обстеження цільових груп, це медичні працівники, водії спецтранспорту, соціальні працівники, волонтери. Коли виявляли позитивні результати, одразу проводили ПЛР-дослідження. ПЛР-дослідження також проводилися особам з підозрою, контактним особам”, – розповіла заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Додамо, у Тернополі придбали чотири тест-системи, їх вистачити на чотириста досліджень коронавірусу.

Софія Романська

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