Під час четвертої дискусійної панелі на UKRAINIAN ISRAELI INNOVATION SUMMIT — 2021 передові українські девелопери презентували огляд українського ринку нерухомості та поговорили про ключові інноваційні запити.

Представники компанії Креатор-Буд презентували свої проекти та взяли участь у дискусії щодоUkrainian ринку нерухомості в Україні та основних проблем у сфері будівництва.

Спікери панелі:

– Василь Лозинський, Перший заступник Міністра з розвитку громад та територій України;

– Зеев Елькін, Міністр будівництва та житлової політики, Міністр у справах Єрусалима і національної спадщини;

– Ігаль Йоффе, генеральний директор та засновник Simple Investment;

– Микола Негрич, політик, громадський діяч, інвестор в нерухомість;

– Артур Мхітарян, генеральний директор Taryan Group;

– Ігор Гуда, голова ради директорів у Креатор- Буд

– Євген Баркар, генеральний директор SVOY. Group;

– Тимур Хромаєв, підприємець, фінансист, радник.