Під час четвертої дискусійної панелі на UKRAINIAN ISRAELI INNOVATION SUMMIT — 2021 передові українські девелопери презентували огляд українського ринку нерухомості та поговорили про ключові інноваційні запити.
Представники компанії Креатор-Буд презентували свої проекти та взяли участь у дискусії щодоUkrainian ринку нерухомості в Україні та основних проблем у сфері будівництва.
Спікери панелі:
– Василь Лозинський, Перший заступник Міністра з розвитку громад та територій України;
– Зеев Елькін, Міністр будівництва та житлової політики, Міністр у справах Єрусалима і національної спадщини;
– Ігаль Йоффе, генеральний директор та засновник Simple Investment;
– Микола Негрич, політик, громадський діяч, інвестор в нерухомість;
– Артур Мхітарян, генеральний директор Taryan Group;
– Ігор Гуда, голова ради директорів у Креатор- Буд
– Євген Баркар, генеральний директор SVOY. Group;
– Тимур Хромаєв, підприємець, фінансист, радник.
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