Щиросердечно вітаємо дружній колектив зі святом! Здоров’я, нових цікавих проектів і задоволення від спільного результату праці.

З нагоди 15 річниці у березні діятимуть цікаві пропозиції щодо придбання житла у комплексах компанії. За інформацією щодо акцій слідкуйте на FB сторінці «КРЕАТОР-БУДУ».

Девелоперська компанія «КРЕАТОР-БУД» заснована в 2006 році і є вертикально інтегрованим холдингом повного циклу.

За 15 років успішної роботи на ринку нерухомості України, компанія зарекомендувала себе надійним партнером, який завжди виконує зобов’язання. Ми сфокусовані на будівництві житлової та комерційної нерухомості, в портфелі компанії більше 50 проектів. На сьогодні компанією «КРЕАТОР-БУД» здано 40 об’єктів, а це понад 400 тисяч квадратних метрів житла та комерційної нерухомості.

Філії компанії успішно працюють у Києві, Львові та Тернополі. У 2014 році компанія «КРЕАТОР-БУД» розпочала будівництво одного з найбільш масштабних проектів Західної України – житлового комплексу на вулиці Стрийській, що у Львові. Сьогодні комплекс на завершальній стадії будівництва, компанія розпочала зводити сьомий будинок. У 2020-му компанія Креатор-Буд презентувала Львову новий житловий комплекс «Бетховен», на вулиці Городницькій, з розкішним виглядом на Високий замок.

У 2018 КРЕАТОР-БУД стартував з першим об’єктом у столиці – багатоповерховим житловим комплексом на проспекті Науки, 58, а на початку 2020-го розпочав будівництво одного з перших багатофункціональних житлових комплексів бізнес класу, який проходить сертифікацію за стистемою BREEAM. Це комплекс CREATOR CITY, що у Шевченківському районі на вулиці Дегтярівська, 17-19. Також у 2020-му компанія стартувала у Києві з будівництвом житлового комплексу еліт-класу Krauss Gallery, що на вулиці Круглоуніверситетській.

Перший надземний міст за історію Незалежної України збудований компанією у Тернополі. За 29 років життя нашої держави міст став другим надземним пішохідним мостом після Києва. На розвиток та успіх підприємства працює понад 1000 спеціалістів. Висока кваліфікація фахівців дозволяє нам проектувати і будувати об’єкти будь-якого рівня складності. Багаторічний досвід, інноваційні технології, турбота про своїх клієнтів – це «КРЕАТОР-БУД»!