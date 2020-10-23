У мерії Тернополя відбулася зустріч міського голови Сергія Надала та народного депутата України, лідера команди «За Майбутнє» на Тернопільщині Івана Чайківського. Два лідери громадської думки домовилися про співпрацю заради успішного розвитку міста і області.

Ця угода показує, що відповідальні особистості готові відкинути чвари та протиріччя заради інтересів громадян.

Іван Чайківський, народний депутат України:

Тернопіль зробив серйозні кроки в розвитку за останні роки. Особа керівника міста у цьому зіграла вирішальну роль. Сергій Надал заради інтересів громади готовий говорити правду прямо у вічі навіть главі Уряду. Він відстоює інтереси міста на державному рівні. По-справжньому захищає Тернопіль та тернополян. Його поважають і з ним рахуються. Ми маємо чимало спільних ідей розвитку краю і вірю, що їх зможемо спільно реалізувати в майбутньому.

Як колишній виробничник, я добре розумію, наскільки потрібна професійність, компетентність та рішучість у складних ситуаціях. І я впевнений, що наші команди будуть разом працювати у новій Тернопільській обласній та міській радах заради майбутнього Тернополя та Тернопільщини. Тому я підтримую Сергія Надала. Тернопіль буде розвиватися!

Щоб підсилити вектор розвитку, я веду в міську раду Тернополя команду молодих, але досвідчених і професійних фахівців.

Сергій Надал, міський голова Тернополя.

Я вдячний Івану Чайківському за підтримку. Це успішний виробничник, вдалий господар, який дуже багато зробив для Тернополя і Тернопільщини, створивши загалом понад 2500 робочих місць.

У статусі народного депутата Іван Чайківський неодноразово допомагав Тернополю, у тому числі, щодо бюджетних субвенцій. У Верховній Раді він відстоює інтереси не лише свого округу, а й Тернополя та всієї області. Я впевнений, що саме завдяки команді Івана Чайківського після місцевих виборів Тернопільська обласна та Тернопільська міська рада будуть працювати, як єдине ціле заради майбутнього Тернополя і Тернопільщини. Область нарешті стане союзником Тернополя. Не буде сприймати обласний центр лише, як об’єкт надходження податків в обласний бюджет. Тернопіль буде допомагати області, а область – Тернополю. Ми разом зробимо для цього все необхідне. Я думаю, що це нам вдасться. Дякую за підтримку та розуміння!