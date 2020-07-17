Завдяки наполегливості народних депутатів від «Слуги народу», команди президента в Тернопільській області та принциповій позиції заступника голови Бюджетного комітету Верховної Ради, нардепа Володимира Гевка Тернопіль матиме сучасну розв’язку біля Гаївського мосту. Її добудують в рамках проекту Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

На повноцінну реалізацію проекту з Держбюджету буде виділено 190 (!!!) мільйонів гривень. Сьогодні за це проголосував Бюджетний комітет Верховної ради.

«Початок відновлювальних робіт міська влада розпочала з власних ресурсів, але для комплексного завершення проекту коштів критично не вистачало. Завдяки залученим коштам з Держбюджету буде не лише добудовано відновлений міст, а й усі необхідні розв’язки та безпечний переїзд через головну дорогу з Великих Гаїв на вулицю Гайову. Уся наша команда партії «Слуга народу» в Тернопільській області тривалий час доводила необхідність виділення даних коштів, боролася за це рішення і приємно, що сьогодні наші старання вилилися у позитивний для нашого міста результат. Адже важливість даної розв’язки як для Тернополя, так і для жителів районів годі переоцінити», – каже заступник голови Бюджетного комітету ВР, голова обласного осередку партії «Слуга народу» Володимир Гевко.

Слід зазначити, що жителі Тернополя з нетерпінням очікують, коли ж буде завершено ремонт моста, рух по якому у зв’язку з його аварійністю обмежили з травня 2019 року, а з березня 2020 проїзд по ньому взагалі повністю перекрили. Як наслідок на об’їзній щодня в години пік виникають тривалі затори.

Гаївський міст є комунальною дорогою міста, а водночас частиною міжнародної траси Берлін-Київ, яка проходить через тернопільську об’їзну. Свого часу місто забрало дорогу на свій баланс, і оскільки це дорога вийшла з підпорядкування Укравтодору, фінансування ремонтних робіт лягло на міський бюджет. Нардепи зі «Слуги народу», маючи відповідальність перед рідним містом, вирішили підставити плече міській раді, відкинувши вбік політику, приналежність до різних партій. І тим самим продемонстрували, що мислять як справжні господарники. Адже любов до рідного міста виражається не в красивих фразах і гаслах, а у реальних діях.