Виховувати українських дітей у повазі до традицій їхнього народу, його мови та культури – головне завдання, яке сьогодні має виконувати запілля. Від того, яким зростатиме це покоління, напряму залежить майбутнє країни. Як з пелюшок ростити дітей у любові до рідної землі та чому це корисно – розповідаємо далі.

Колискові з українською душею

Аби закохати українців у культуру їхнього народу та відновити забуті звичаї, бренд дитячого харчування “Малютка” реалізував унікальний проєкт “Колискові з українською душею”. Для цього він відшукав в різних куточках країни старовинні співанки та записав їх у модерному аранжуванні. До альбому увійшли такі пісні як «Спи, дитинко, в колисочці й велика рости», «Ой люлі-люлі, налетіли гулі», «Пішла киця по водицю». Виконали їх співачки MamaRika, KOLA та Катерина Гирман. Мелодійні колискові вже доступні на платформах Spotify, YouTube, YouTube Music і Apple Music.

“Ми хочемо, аби кожен українець мав можливість почути ті пісні, які віками співали наші предки на цій землі. В цих колискових відтворена душа нашого народу. Любов до дитини, загадковий міфічний український світ, мудрість поколінь і мелодійна мова зачаровують та переносять у стан спокою та гармонії”, – розповідають автори проєкту.

Відновлення народного спадку

Колискові – надзвичайно важлива і красива частина нашої культури. На них виховувалися цілі покоління. Це перша розмова з малям про цінності його народу. Співаючи колискову, батьки знайомлять дитину з рідною мовою, символами нації, гармонією українського слова та мелодії. Народні співанки змалку формують ідентичність. Цей момент запамʼятається батькам на все життя та матиме значний позитивний вплив на маля в майбутньому.

Користь колискових для дітей

Бренд “Малютка” залучив до проєкту дитячих лікарів, логопедів та психологів, аби дізнатися, як співанки впливають на здоровʼя малят.

“Колискова заспокоює дитину та знімає стрес. Контакт животик до животика та лагідні вібрації голосу матері розслабляють дитину, в неї знімається спазм кишківника і зменшується утворення газів”, – розповідає сімейний лікар, педіатр, Антоніна Малаєва.

Оксана Шльонська, дитячий психолог та кандидат психологічних наук, вважає, що колискова є дуже важливим посланням для дитини. Вкладати в пісню потрібно добро, щоб програмувати на щасливе майбутнє. Народні колискові сприяють цьому найбільше. Коли вони проходять крізь віки, дуже багато зайвого відсіюється. А мудрість і стійкість народу – залишається. Виховувати дітей на цих цінностях дуже важливо. “Ми маємо давати молодим поколінням найкраще. Годувати їх продуктами рідної землі, плекати любов до своєї мови та пісні, вчити поважати традиції.”, – говорять автори проєкту. Послухайте унікальний альбом і співайте колискові своїм дітям. Це – той внесок у щасливе та успішне майбутнє нашої держави, який сьогодні повинен робити кожен.