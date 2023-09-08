Коли відзначати День Тернополя вирішать на сесії

Тридцять перша сесія Тернопільської міської ради відбудеться 15 вересня. Розпочнеться вона о 10-ій годині і пройде у режимі відеоконференції.

Депутатам запропонують розглянути майже 20 фінансово-господарських, а також ряд земельних питань. Першими обговорять проекти рішень про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради, про надання статусу борця за незалежність України в ХХ столітті та про визначення дати святкування Дня міста Тернополя.

Говоритимуть на засіданні про внесення змін: до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання, до «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік», до бюджету на 2023 рік. Також депутатам запропонують прийняти рішення «Про здійснення запозичення у 2023 році для фінансування проекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя».

До орієнтовного порядку денного чергової сесії також внесені проекти рішень: «Про зміну типу і найменування Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області та затвердження Статуту»; «Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств»; «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації частини території земель м.Тернопіль за адресою вул.Київська-вул.Мирона Тарнавського вул. Володимира Великого – вул. Овочева».