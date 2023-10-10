Коли в Тернополі розпочнеться опалювальний сезон?

У пологове відділення Тернопільської міської лікарні №2 та обласну дитячу лікарню подано теплоносій.

Про це повідомили у міській раді.

“У зв’язку із зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря та відповідними зверненнями керівництва медичних закладів Тернополя, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочало подачу теплоносія.

Від сьогодні, 10 жовтня, тепло подається до закладів охорони здоров’я, зокрема, у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та у пологовий будинок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»”, – ідеться у повідомленні.

У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче.