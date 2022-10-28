Опалювати житловий фонд та школи у Тернополі розпочнуть після того, як середньодобова температура упродовж трьох днів становитиме вісім градусів тепла. Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час брифінгу 27 жовтня.

– Осінні канікули розпочнуться 31 жовтня, – сказав Сергій Надал. – Опалення в школах, так само, як і в житлових будинках почнемо подавати, коли буде середньодобова температура менше 8 градусів тепла. Зараз йде суттєве потепління – з понеділка буде +19 градусів, тому включати опалення недоцільно. Школи знаходяться на одній тепловій мережі разом з житловим фондом, тому після завершення канікул, коли температура буде падати, розпочнеться опалювальний сезон. Ми готові його розпочати вже сьогодні, але в цьому немає потреби, бо це зайві витрати для шкіл і для жителів.

Щодо області, то органи місцевого самоврядування самостійно вирішують коли розпочинати опалювальний сезон. У восьми громадах тепло до лікарень, шкіл і дитячих садків подають з 25 жовтня.

– Кожен орган місцевого самоврядування спільно з навчальним закладом приймають самостійно рішення про подачу тепла, – зауважив Володимир Труш, голова ТОВА. – У нас є 55 громад, практично у всіх однакова ситуація: продовжуємо навчання доки дозволяють погодні умови, щоб не вмикати опалення. Опалення буде включено коли три дні буде 8 градусів тепла, надіємось до цього часу діти підуть на канікули. Зараз навчальний процес продовжений за рахунок зимових канікул. Голови громад та школи підтримали таку пропозицію. Зараз ми повинні зекономити енергоносії, газ і дати можливість дітям навчатися в кращих умовах.