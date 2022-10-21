Цього року на Тернопільщині освітні заклади навчаються за семестровою системою: перший семестр – до Нового року і другий – після.

При такій системі впродовж навчального року є осінні, зимові та весняні канікули. Перші повинні були розпочатися 24 жовтня, але їх вирішили перенести на тиждень, тобто канікули розпочнуться 31 жовтня.

«Осінні канікули для тернопільських школярів розпочнуться на тиждень пізніше, – повідомив міський голова Сергій Надал на офіційній сторінці у фейсбуці. – Поки дозволяє температура повітря діти навчатимуться ще тиждень, щоб зекономити на енергоносіях. Це за умови, що не буде критичних ситуацій з електроенергією. Осінні канікули розпочнуться 31 жовтня».

Детальнішу інформацію надала начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– Зазвичай на початку навчального року ми приймаємо його структуру, і цього року він має семестрову структуру, – розповіла Ольга Похиляк «Файному місту». – Відповідно, є осінні канікули. Управління, директори та адміністрація шкіл вирішили перенести на тиждень канікули, вони триватимуть з 31 жовтня до 6 листопада. Маємо прогноз теплої погоди, а зважаючи на те, що живемо у воєнний час, вирішили максимально надати можливість учням навчатися очно.

Ольга Похиляк також зазначила, що, можливо, взимку діти навчатимуться дистанційно. Крім того, за рахунок відпрацьованих у вересні-жовтні субот, будуть збільшені зимові канікули. Вони триватимуть із 19 грудня 2022 року до 16 січня 2023 року.