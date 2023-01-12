Коли на Тернопільщині очікувати піку захворюваності на грип?

Майже 5 тис. жителів Тернопільщини вакцинувалися від грипу.

Про це повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. За словами епідеміологів, цього сезону люди почали щеплюватися частіше.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні циркулює чотири типи вірусів грипу. Вакцина проти них ефективна, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, від грипу в основному вакцинуються люди з груп ризику.

«Бачимо, що цього сезону люди більше щеплюються від грипу. У нас вакцинована 4691 особа від плану 6919, тобто виконано 68% плану. Щодо захворюваності на грип і ГРВІ, то показники залишаються високими. Епідпоріг перевищено на 25%. Продовжується госпіталізація хворих. Тому ми рекомендуємо дотримуватися санітарно-епідемічних норм, а також вакцинуватися».

За прогнозами епідеміологів, у лютому можливий пік захворюваності на грип і ГРВІ. Лікарі рекомендують вакцинуватися.