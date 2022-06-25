Коли лунали сирени: ворог завдав два ракетні удари по сусідній з Тернопільщиною області. ВІДЕО

По Рівненській області завдано два ракетні удари. Попередньо, жертв немає.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає УНН.

“… ракетна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари”, – повідомив Коваль.

Читайте також: Було шість ракет: рашисти вдарили по сусідній з Тернопільщиною області

За словами голови ОВА, постраждали об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Коваль також пообіцяв пізніше повідомити більше подробиць.

Зазначимо, сирени повітряної тривоги лунали у багатьох областях, в тому числі й на Тернопільщині. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.