По Рівненській області завдано два ракетні удари. Попередньо, жертв немає.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає УНН.
“… ракетна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари”, – повідомив Коваль.
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За словами голови ОВА, постраждали об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.
Коваль також пообіцяв пізніше повідомити більше подробиць.
Зазначимо, сирени повітряної тривоги лунали у багатьох областях, в тому числі й на Тернопільщині. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.