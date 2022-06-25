Було шість ракет: рашисти вдарили по сусідній з Тернопільщиною області

Російські окупанти вранці 25 червня із Чорного моря обстріляли Львівську область.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький під час відеозвернення, опублікованого у Facebook.

“Сьогодні приблизно о 4.00 було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет: чотири потрапляння, дві ракети було збито. Об’єкт військовий на території Яворівського району”, – сказав він.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу постраждало четверо людей. Пожежу, яка виникла на місці удару, локалізували.