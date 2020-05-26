На Тернопільщині тестування на COVID-19 регулярно проводять працівникам спецслужб, а також особам, які контактують із значною кількістю людей. Експрес-тести доступні в аптеках, придбати їх можуть всі охочі.

Експрес-тести можуть показати антитіла до коронавірусу, якщо людина вже перенесла цю інфекцію. Втім, її наявність в організмі більш точно показують ПЛР-дослідження, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак, у разі позитивних результатів під час експрес-тестів, зразки аналізів відправляють на ПЛР-діагностику.

«Обов’язкове тестування проводять пацієнтам з підозрами на захворювання, контактним особам з інфікованими, особам, що потребують планової госпіталізації, медичним працівникам, представникам Нацгвардії, Нацполіції, Держпродспоживслужби. Ці фахівці проходять тестування в обов’язковому порядку. До прикладу, медики, які контактують з коронавірусною інфекцією, проходять тестування один раз на два тижні. Представники Нацгвардії будуть тестуватися один раз на тридцять днів. Тестування людей з так званих груп ризику безкоштовне. Забезпечення розхідними матеріалами бере на себе держава. Приватні фірми роблять це за гроші».

Додамо, в Україні планують реалізувати масове тестування щодо коронавірусу усіх громадян. Це дасть змогу побачити реальну кількість тих, хто переніс COVID-19.

Софія Романська