На Тернопільщині фіксують нову хвилю грипу, ГРВІ та COVID-19. За інформацією обласного лабораторного центру, протягом минулого тижня у краї зафіксували майже 4 тис. хворих. Це на 24% перевищує епідемічний поріг.

Як повідомив епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев, загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 375,2 випадки на 100 тисяч населення, що на 24% вище рівня епідемічного порогу та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

«Серед хворих – дітей до 18 років 58,2%, школярів – 55,8% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 21,6%, серед школярів – на 20%. Госпіталізовано за звітний тиждень 133 особи, із них 58 дітей. Протягом звітного тижня зареєстровано 170 випадків захворювання на COVID-19, що складає 4,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ та більше від минулого тижня на 44,1% (170 випадків проти 118). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 14,1%».

Додамо, на Тернопільщині проти грипу вакцинувалися 678 осіб. За словами епідеміологів, вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом.