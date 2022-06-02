Померла однорічна Олівія Зубик, яка хворіла на рак крові. На дороговартісне лікування юної тернополянки закордоном жертвувало кошти багато небайдужих людей.
Про недугу дитини батьки дізналися торік у серпні. Малечу намагалися врятувати в Туреччині. На жаль, у крихітки стався рецидив. У квітні дівчинці дівчинці провели трансплантацію кісткового мозку. За одужання маленької вболівали люди зі всього світу. Проте рак виявився сильнішим. 1 червня серце Олівії зупинилося, повідомляють Т1 Новини.
Мама дівчинки Оксана написала у Фейсбуці: “Світ ловив тебе та не впіймав… Назавжди в наших серцях наша Олівійка, наш Ангелочок…”.
Співчуваємо рідним і близьким дівчинки. Вічна пам’ять.