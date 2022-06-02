Хвороба виявилася сильнішою: не стало маленької тернополянки Олівії, на лікування якої збирали кошти усім світом

Померла однорічна Олівія Зубик, яка хворіла на рак крові. На дороговартісне лікування юної тернополянки закордоном жертвувало кошти багато небайдужих людей.

Про недугу дитини батьки дізналися торік у серпні. Малечу намагалися врятувати в Туреччині. На жаль, у крихітки стався рецидив. У квітні дівчинці дівчинці провели трансплантацію кісткового мозку. За одужання маленької вболівали люди зі всього світу. Проте рак виявився сильнішим. 1 червня серце Олівії зупинилося, повідомляють Т1 Новини.

Мама дівчинки Оксана написала у Фейсбуці: “Світ ловив тебе та не впіймав… Назавжди в наших серцях наша Олівійка, наш Ангелочок…”.

Співчуваємо рідним і близьким дівчинки. Вічна пам’ять.