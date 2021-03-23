На Тернопіллі минулого тижня на коронавірус захворіли більше двохсот педагогічних працівників і більше двохсот учнів.

Про це повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома під час засідання регіональної комісії з питань БЕБ та НС при ТОДА 23 березня.

– За минулий тиждень захворіло більше 200 педагогічних працівників та більше 200 дітей, – сказала Ольга Хома. – Такої статистики не було від початку пандемії, і тому ми радимо місцевим органам самоврядування, хто не пішов на весняні канікули з 22 березня, а планує канікули з наступного тижня, перейти на дистанційну форму навчання у зв’язку з тим, що кількість хворих, як серед дітей, так і серед педагогів щодня збільшується.

Під час засідання комісії її голова Володимир Труш повідомив, що найскладніша ситуація із захворюваністю на «Covid-19» у 39 із 55 об’єднаних територіальних громадах. А Чортківський район за статистичними показниками та критеріями зонування на межі переходу у «червону» зону. Після виступу начальниці управління освіти і науки Володимир Труш додав:

– Як бачите, у нас хворіють не тільки медики, а й вчителі і діти. – Давайте думати про те, щоб наші діти і вчителі були здорові. Хоча б пройшли цю третю хвилю коронавірусу. Рекомендуємо цим 39 громадам, де найгірша ситуація із захворюваністю, перейти на дистанційне навчання, хто не пішов на канікули, а при можливості зробити канікули і зберегти здоров’я педпрацівникам і дітям.