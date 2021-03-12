Через ріст захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині школи переходять на дистанційне навчання.

За інформацією обласного лабораторного центру, на початку весни загострилася епідемічна ситуація серед учнів і вчителів.

У Тернополі сьогодні дистанційне навчання запровадили у десяти школах. Загалом захворіло близько двадцяти учнів та понад півсотні педагогічних працівників. Ще двадцять школярів, інфікованих COVID-19, виявили у школах області, також у районах хворіє 13 вчителів.

“Серед педагогічних працівників станом на вчора ми мали 13 хворих, день тому було 20 осіб, а два дні тому були хворими майже 30 осіб, серед педагогічних працівників, що стосується учасників освітнього процесу, а саме дітей, то їхня кількість кожного разу зростає. Станом на вчора ми мали 24 дитини, які захворіли на COVID-19. Окремі класи перебувають на самоізоляції у зв’язку з тим, що хтось із дітей захворів. Також у нас було ряд навчальних закладів, де хворіли педагогічні працівники. Це чотири вчителі, але вони читали предмети у багатьох класах. Через це школу закрили на самоізоляцію. Дякувати Богу серед учасників освітнього процесу більше ніхто не захворів, але хочу зазначити, що тенденція щодо збільшення захворюваності як серед педагогічних працівників, так і серед дітей”, – розповідає начальниця управління освіти та науки області Ольга Хома.

Додамо, рішення щодо запровадження дистанційного навчання приймають керівники навчальних закладів.