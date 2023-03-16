Хворіють дорослі і діти: пандемія COVID-19 знову серйозно нагадала про себе

156 хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині сьогодні. Найбільше випадків захворювання діагностували у Тернопільському районі. Серед інфікованих – і дорослі, і діти.

Нову хвилю коронавірусу пояснюють поширення штаму «Кракен». Як повідомила головна державна санітарна лікарка області, він вражає і дітей, і дорослих. Втім, хвороба переважно протікає у легшій формі.

«Показники захворюваності на COVID-19 упродовж попереднього тижня знову свідчать, що коронавірус не відступає. Хворіють і діти, і дорослі. Кількість тих, кого доводиться госпіталізувати, продовжує збільшуватись. Щоб ситуація лишалась контрольованою, щоб уникнути небажаних наслідків захворювання та не перевантажувати медичну систему у цей складний період – вакцинуйтесь! І подбайте про те, щоб захист отримали дорогі вам люди. Якщо ви лікар – рекомендуйте своїм пацієнтам зробити чергове щеплення».

Додамо, на Тернопільщині продовжується вакцинація від коронавірусної хвороби. Загалом в Україні наявні понад 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, держава забезпечує безкоштовні щеплення для захисту від тяжкого перебігу захворювання та його небажаних наслідків.