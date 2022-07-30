31-го липня о 17-й годині Правий сектор проведе аукціон з лотами художників світового рівня.

Про це повідомляють на сторінці Правого сектору у ФБ.

Вашій увазі буду представлені роботи:

дві картини заслуженого художника України – Євгена Удіна. Це роботи, на яких зображені панорама Тернополя та Тернопільська площа.

картина “Квіти України” чарівної і відомої далеко за межами України художниці – Олесі Гудими.

неповторна робота з вражаючою глибиною та змістовністю бійця ДУК ПС Олега Дробоцького

військовий короб з-під снарядів, розписаний відомою волонтеркою Оленою Вовк, та вивезений під кулями з зони бойових дій спеціально для цього аукціону.

надзвичайно одухотворена картина “Квітковий подих”, створена Аліною-Анастасією Ющишин. Картина з особливою історією та великою цінністю для учителя юної, але вже шанованої художниці – Євгена Удіна.

Цей аукціон є чудовою можливістю не тільки здійснити престижну покупку, інвестувати в активи, що будуть лише зростати у вартості, придбати унікальні та цінні лоти, але й також допомогти у захисті України, адже усі виручені кошти будуть направлені на фронтові підрозділи наших захисників Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.

Аукціон буде проведений одночасно як вживу, так і в форматі онлайн, щоб усі бажаючі, хто немає змоги бути присутнім фізично, могли взяти в ньому участь.

Посилання для участі онлайн: https://youtu.be/JqZ3PtX-C8A

Місце проведення – Краєзнавчий музей м. Тернопіль.

Згодом буде наданий докладний звіт, на що саме пішли кошти, отримані на аукціоні.

Правий сектор також запрошує усіх бажаючих митців взяти участь в наступному аукціоні.

“Ми тил наших захисників, а вони наш щит, який вберігає нас і наші домівки! Тільки разом ми переможемо, тільки так ми сильні! Усе буде Україна!”, – наголошують у Правому секторі.