Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук разом із командою Мінреінтеграції перебувала з робочою поїздкою у Тернополі 5 лютого.

Вони відвідали Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини, Петриківський обласний геріатричний пансіонат, де проживають внутрішньо переміщені особи похилого віку та з інвалідністю, Тернопільське вище професійне училище, де живе більше 80 переселенців з дітьми, ознайомилися з роботою релокованого виробництва «Файна фабрика Франі» та провели наради з керівництвом області, головами територіальних громад та представниками міжнародних гуманітарних організацій.

В нашій області, як повідомляють на сайті Мінреінтеграції, обліковано понад 82 тисячі переселенців. Серед них майже 3 тисячі осіб з інвалідністю, 12,5 тисяч людей похилого віку та майже 25 тисяч – дітей. Посадовці пересвідчилися, що у всіх закладах мешканці забезпечені гідними побутовими умовами, якісним харчуванням. Їм надають медичну та психологічну допомогу, проводять необхідні оздоровчі та реабілітаційні заходи.

– Люди, які сюди приїхали, – вже не переселенці, – зауважила Ірина Верещук, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. – Вони – частина громад і хтось тут точно залишиться. Ми маємо дбати про всіх, починаючи з малюків та людей з особливими потребами і закінчуючи тими, хто самостійно та впевнено розпочинає свій бізнес і влаштовує життя. Центральна та місцева влада має їм допомагати. Наше піклування має бути наповнене практичним змістом і люди мають це відчувати.

Зараз на Тернопіллі працює 58 підприємств, переміщених з різних регіонів. На одному із них побувала віце-прем’єр-міністр. Це «Файна фабрика Франі», яку знають не тільки в Україні, а й за її межами. Тут виготовляють традиційний сучасний український одяг: вишиті чоловічі, жіночі і дитячі сорочки, сукні, жилетки, сценічні костюми та аксесуари. Цю торгову марку Наталія Михайлова заснувала у 2007 році. У 2014 відкрила у Харкові свій перший магазин національного одягу. Вона розповіла, що у квітні минулого року один з її магазинів зруйнували під час ракетного обстрілу. Тоді й прийняла рішення перевезти виробництво на Тернопільщину. У серпні підшукала приміщення, залишила заявку на грантову підтримку, і розпочала переїзд. Завдяки цьому вдалося не тільки зберегти, а й розвинути справу життя.

Під час наради Ірини Верещук з головами громад напрацювали шляхи полегшення інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нове середовище. Йшлося не тільки про задоволення базових потреб людей, а й залучення їх до суспільного життя, надання психологічної допомоги тощо.