Хто з тернополян потрапив до ТОП-100 перспективних політиків

Народна депутатка Євгенія Кравчук у рейтингу посіла 20 місце, випередивши шоумена і кандидата в мери Києва Сергія Притулу.

Євгенія Кравчук, що увійшла до першої 20-ки найперспективніших політиків за версією видання Gazeta.ua, є народною депутаткою, заступницею голови фракції «Слуга Народу та заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політика. В рамках депутатської діяльності активно провадить роботу з розвитку туристичної та культурної сфери в України. Також народна депутатка входить до постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

До рейтингу потрапили як урядовці та парламентарі, так і місцеві депутати. Експерти оцінювали і медійну впізнаваність, загальний вплив на політичні процеси та перспективи особистісного росту.

Головними критеріями для оцінки стали такі фактори, як вплив на прийняття рішень, медійна впізнаваність, вік та потенційні перспективи.

Також до першої двадцяти ТОПу увійшли спікер парламенту Дмитро Разумков, заступник Глави Офісу Президента та Кирило Тимошенко, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко та інші.

З повним списком тих, хто ще потрапив до рейтингу можна за посиланням.