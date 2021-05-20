Кабінет Міністрів України у квітні вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій.

Усім, хто отримує зараз, і хто претендує на отримання субсидій, у травні-вересні необхідно подати нову заву та нову декларацію про доходи для того, щоб і надалі отримувати субсидії. До нової постанови внесли різні зміни, в тому числі до переліку випадків, коли субсидію не призначають. Детальніше про це розповів начальник управління соціальної політики міськради Володимир Сулима.

– Крім раніше визначених випадків, субсидія відтепер не призначається якщо у складі домогосподарства є особи, які мають у власності автомобілі від року випуску яких минуло не більше 5 років, і якщо особа має більше одного автомобіля з часу випуску якого минуло менше 15 років, – розповів Володимир Сулима. – Якщо у власності будь-кого із складу домогосподарства є більше ніж одне житлове приміщення, або будинок, то він також права на субсидію не має. Це важлива обмежувальна норма тому що багато людей мають у власності квартири у Тернополі і в селах залишилися батьківські будинки, які перейшли їм по спадковості і вони є їх власниками. На жаль, передбачено що у такому випадку люди не мають права на субсидію. Нам вже повідомили, що ця норма переглядається і, можливо, вона буде скасована. Якщо на депозитному рахунку будь-кого із складу домогосподарства є кошти, які перевищують 25 прожиткових мінімумів громадян, а це приблизно 54 тисячі гривень, то також права на субсидію немає. Або якщо придбана валюта, дорогоцінні метали на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень також субсидію не призначають. Якщо щось придбано, внесено, оплачено на суму більшу, ніж 50 тисяч гривень також права на субсидію немає. Це якщо разова оплата товару, послуги. Якщо наприклад буде оплачено 5 разів по 10 тисяч гривень, тоді право на субсидію зберігається.

Ще однією важливою зміною є скасування роботи комісій з питань призначення субсидій, які були утворені виконавчими комітетами. У Тернопільській громаді за рішенням комісії понад 4 тисячі домогосподарств отримували субсидії. За словами Володимира Сулими вони і надалі зможуть отримувати цю пільгу.

– Всі домогосподарства, які отримували субсидії за рішенням комісії і надалі їх отримуватимуть, – зазначив посадовець. – Всі випадки по яких комісія приймала рішення тепер узаконенні і рішення буде приймати управління соцполітики, тобто ця процедура спрощена. Є один випадок коли субсидія не буде призначена. Це стосується осіб, які перебувають закордоном. Раніше якщо у складі домогосподарства були особи, які перебувають закордоном і там вони легалізовані, офіційно працюють і сплачують всі необхідні платежі і можуть це підтвердити документально, то таким господарствам субсидія призначалася. Згідно прийнятих змін ця норма скасована. Тепер якщо у складі домогосподарства є особи, які протягом періоду за який беруться доходи для призначення субсидії були закордоном більше, як 60 днів, крім випадків навчання і лікування, то право на субсидію втрачається.