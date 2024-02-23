Пільговим іпотечним кредитом «єОселя» відтепер може скористатися більше категорій громадян, – про це повідомив на брифінгу голова правління приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» Євген Мецгер.

За його словами, Уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів.

У 2022 році програмою могли скористатися лише окремі категорії населення та отримати іпотеку під 3%, зокрема: військовослужбовці Збройних Сил, працівники правоохоронних структур, медичні працівники, педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, наукові та науково-педагогічні працівники.

«У 2023 році програму розширили, відтепер участь у ній можуть взяти й інші категорії громадян: ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; внутрішньо переміщені особи; інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково (діє пільгова річна ставка 7% у гривні)», – розповів Євген Мецгер.

Додамо, оформити програму «єОселя» можна у застосунку «Дія».