Іпотека являє собою особливий вид кредитного продукту, у якому позичальнику пропонується пролонгований термін погашення за зниженою відсотковою ставкою. Іпотечний кредит у більшості випадків видається на покупку нового житла, а гарантією кредитоспроможності клієнта виступає сама квартира або будинок, тобто – це залог недвижимости.

Оформити іпотеку в Україні можна не лише у банку, а й у приватного кредитора. Давайте порівняємо обидва варіанти, щоб зрозуміти, який з них найбільш вигідний на даний момент.

Іпотека в Україні – що потрібно знати позичальнику?

У багатьох розвинених країнах Європи та Західної півкулі іпотека асоціюється з можливістю купити власне житло з мінімальною переплатою. В Україні, на жаль, ситуація дещо інша. Відсоткові ставки за іпотечними кредитами значно вищі, а вимоги до позичальника жорсткіші. До того ж з допомогою обов’язкових платежів з обслуговування кредиту банку (страховка, юридичні процедури тощо.) реальна відсоткова ставка помітно збільшується, що на великому відрізку часу виливається у величезну переплату.

Незважаючи на багаторазові спроби врегулювати ситуацію з іпотечними кредитами з боку уряду, на сьогоднішній день знайти дійсно вигідний кредитний продукт у банківських установах практично неможливо.

Кредит на купівлю житла під заставу нерухомості у банку

Заставу нерухомості або іпотеку пропонує більшість українських банків, найпопулярніші з них:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Альфа Банк;

ОТП Банк;

Укргазбанк та інші.

Інформація з детальними умовами щодо іпотеки у банківських структурах сьогодні у відкритому доступі знаходиться на офіційних сайтах. Якщо проаналізувати ці дані, можна зробити кілька важливих висновків:

Щоб отримати схвалення по іпотеці, позичальник повинен суворо відповідати регламенту банку (вік, сімейний стан, наявність дітей, рівень доходу та інше); Перелік документів для оформлення іпотеки під заставу нерухомості досить великий, велику роль грає історія та рейтинг позичальника; Реальна процентна ставка дуже відрізняється від номінальної, у деяких банках вона досягає 55% річних та більше; Отримати іпотечний кредит можна не на будь-яку нерухомість. Найчастіше банки пропонують квартири тих забудовників, з якими вони співпрацюють по бартеру.

Іпотека у приватного кредитора – у чому особливості?

Приватний сектор іпотечного кредитування в Україні поки що займає менший сегмент клієнтів, але за останні роки простежується значне зростання кількості операцій із приватними кредиторами.

Чому це так?

Швидке та просте оформлення – значно менше паперової бюрократії, схвалення зазвичай дають того ж дня;

Більш лояльні вимоги до позичальника – меншою мірою враховується кредитна історія, рейтинг, рівень доходу;

Реальна процентна ставка нижче за рахунок відсутності дод. комісій та платежів за обслуговування;

Сума кредиту на 20-30% більша (вона залежить від ціни заставної нерухомості).

Кредит під заставу нерухомості в «Банкнота»

На прикладі відомої в Києві компанії «Банкнота» розглянемо, на які умови з іпотеки Ви можете розраховувати у приватного кредитора.

Сума кредиту – 80% від вартості нерухомості (у банку 40-50%); Процентна ставка – суворо фіксована – 1,5% на місяць; Схвалення та видача коштів – того ж дня; Відсутні додаткові платежі, комісії та штрафи; Можна взяти кредит під заставу нерухомості у іноземній валюті.

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