Іпотека являє собою особливий вид кредитного продукту, у якому позичальнику пропонується пролонгований термін погашення за зниженою відсотковою ставкою. Іпотечний кредит у більшості випадків видається на покупку нового житла, а гарантією кредитоспроможності клієнта виступає сама квартира або будинок, тобто – це залог недвижимости.
Оформити іпотеку в Україні можна не лише у банку, а й у приватного кредитора. Давайте порівняємо обидва варіанти, щоб зрозуміти, який з них найбільш вигідний на даний момент.
Іпотека в Україні – що потрібно знати позичальнику?
У багатьох розвинених країнах Європи та Західної півкулі іпотека асоціюється з можливістю купити власне житло з мінімальною переплатою. В Україні, на жаль, ситуація дещо інша. Відсоткові ставки за іпотечними кредитами значно вищі, а вимоги до позичальника жорсткіші. До того ж з допомогою обов’язкових платежів з обслуговування кредиту банку (страховка, юридичні процедури тощо.) реальна відсоткова ставка помітно збільшується, що на великому відрізку часу виливається у величезну переплату.
Незважаючи на багаторазові спроби врегулювати ситуацію з іпотечними кредитами з боку уряду, на сьогоднішній день знайти дійсно вигідний кредитний продукт у банківських установах практично неможливо.
Кредит на купівлю житла під заставу нерухомості у банку
Заставу нерухомості або іпотеку пропонує більшість українських банків, найпопулярніші з них:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Альфа Банк;
- ОТП Банк;
- Укргазбанк та інші.
Інформація з детальними умовами щодо іпотеки у банківських структурах сьогодні у відкритому доступі знаходиться на офіційних сайтах. Якщо проаналізувати ці дані, можна зробити кілька важливих висновків:
- Щоб отримати схвалення по іпотеці, позичальник повинен суворо відповідати регламенту банку (вік, сімейний стан, наявність дітей, рівень доходу та інше);
- Перелік документів для оформлення іпотеки під заставу нерухомості досить великий, велику роль грає історія та рейтинг позичальника;
- Реальна процентна ставка дуже відрізняється від номінальної, у деяких банках вона досягає 55% річних та більше;
- Отримати іпотечний кредит можна не на будь-яку нерухомість. Найчастіше банки пропонують квартири тих забудовників, з якими вони співпрацюють по бартеру.
Іпотека у приватного кредитора – у чому особливості?
Приватний сектор іпотечного кредитування в Україні поки що займає менший сегмент клієнтів, але за останні роки простежується значне зростання кількості операцій із приватними кредиторами.
Чому це так?
- Швидке та просте оформлення – значно менше паперової бюрократії, схвалення зазвичай дають того ж дня;
- Більш лояльні вимоги до позичальника – меншою мірою враховується кредитна історія, рейтинг, рівень доходу;
- Реальна процентна ставка нижче за рахунок відсутності дод. комісій та платежів за обслуговування;
- Сума кредиту на 20-30% більша (вона залежить від ціни заставної нерухомості).
Кредит під заставу нерухомості в «Банкнота»
На прикладі відомої в Києві компанії «Банкнота» розглянемо, на які умови з іпотеки Ви можете розраховувати у приватного кредитора.
- Сума кредиту – 80% від вартості нерухомості (у банку 40-50%);
- Процентна ставка – суворо фіксована – 1,5% на місяць;
- Схвалення та видача коштів – того ж дня;
- Відсутні додаткові платежі, комісії та штрафи;
- Можна взяти кредит під заставу нерухомості у іноземній валюті.
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