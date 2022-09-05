У міській раді розширили перелік пільгових категорій населення діти, яких можуть безкоштовно харчуватися у дошкільних навчальних закладах.

Зміни до рішення «Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах (групах) дошкільної освіти Тернопільської міської ради» внесли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Ми доповнюємо категорії осіб, які звільняються від сплату за харчування у дитячих садочках, – прокоментував Володимир Дідич, заступник міського голови. – А саме додаємо дві нові категорії: діти загиблих Захисників та Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ОСС) та під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Із повним переліком пільгових категорій можна ознайомитися тут.

У лютому цього року на виконкомі затвердили нову вартість харчування у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти. З першого березня вона становить від 30 до 47 гривень в день на одну дитину та від 21 до 33 гривень – для дітей зареєстрованих або батьки, яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді та громадах, які підписали угоду про здійснення міжбюджетних трансфертів з Тернопільською міською радою.