Курси підвищення кваліфікації шкільних кухарів розпочалися в області. На базі ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» вони триватимуть до 11 липня.

Із сучасними тенденціями в організації шкільного харчування вже ознайомилися кухарі закладів загальної середньої освіти Вишнівецької та Лановецької територіальних громад. Наступними на базі цього закладу підвищуватимуть кваліфікацію працівники харчоблоків шкіл Кременецької, Борсуківської, Великодедеркальської громад.

– Демонстративні курси з підвищення кваліфікації кухарів шкільних харчоблоків передбачають теоретичну та практичну частини, – розповіли у департаменті освіти і науки ТОВА. – Навчання проводять тренери закладів професійної та фахової передвищої освіти області – майстри виробничого навчання за професією «Кухар». Практичні заняття передбачають приготування салату з моркви з соусом «Вінегрет», супу «Мінестроне», бігосу з курячим філе, напою лимонно-апельсинового. Теоретична підготовка – складання шкільного меню, ознайомлення з технологією приготування безглютенових та безлактозних страв, приготування соусів та заправок.

У липні майже 200 працівників їдалень закладів загальної середньої освіти області пройдуть таке навчання. У ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей», ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола кваліфікацію підвищуватимуть кухарі шкіл Збаразької, Зборівської, Шумської, Лановецької, Кременецької, Козівської, Підгаєцької міських рад, Великоберезовицької, Великобірківської, Вишнівецької, Підволочиської Козлівської селищних рад, Купчинецької, Підгороднянської, Борсуківської, Скориківської сільських рад.

Ольга Трач

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці