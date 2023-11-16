Великий музичний тур Христини Соловій, у якому львівська співачка мала дати 13 концертів у 13 містах, переносять на кілька місяців.

Про це повідомила Христина Соловій на своїй сторінці у фейсбук, передає видання Ua.news.

“Пташки, це було непросте рішення, але ми з командою вирішили перенести тур Україною. На це є вагома причина, – написала Соловій. – Основна мета цього туру – передати кошти на допомогу 1 штурмової роти 3 ОШБр. Зараз бачимо, що, з урахуванням витрат на організацію концертів, благодійну суму зібрати не вдається. Я би дуже хотіла, аби концерти відбувалися заради концертів, але зараз інші реалії. Нема нічого важливішого за нашу перемогу і наших захисників, тож я переконана, що усі зусилля мають бути спрямовані на них”.

Великий тур Соловій мав стартувати уже 16 листопада з концерту у Вінниці та завершитись 8 грудня у Тернополі. Загалом він передбачав 13 концертів у 13 містах України.

«Тур буде доповнений східними містами, дати ми з командою анонсуємо згодом», – повідомила співачка та оприлюднила нові дати концертів у 13 містах, які уже були анонсовані. Нові концерти відбудуться у березні наступного року.

«Дякую усім, хто придбав квитки вже зараз. Впевнена, що ви розумієте і підтримуєте моє рішення, і ми побачимось на концертах у ваших містах навесні», – написала Христина Соловій.

Усі придбані раніше квитки залишаться дійсними на нові дати.