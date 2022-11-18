Світ

Велич на стакані

Відомо, що коли грунтовно “закладеш за комір”, то і сам собі здаєшся вищим і значнішим, ніж ти є насправді, і події навколо сприймаються у викривленому світлі, і море “по коліна”, і ладний брататися з усіма і всіх розраджувати. Один з найвідоміших “на Русі” любителів “сесть на стакан” і за сумісництвом – заступник голови ради безпеки Дмітрій Медведєв, перебуваючи, не виключено, в звичному, тобто описаному вище стані, заявив, що росіянам не слід панікувати через відступ армії РФ із Херсона. Більше того, він запевнив, що всі анексовані території таки будуть російськими. “Поняття територіального суверенітету (???) нікуди не зникло. Все повернеться додому”, – заявив він, порадивши співвітчизникам частіше згадувати про “велич і безмежність русского міра”. А коли, напевно, ейфорія від спожитого почала випаровуватися, поступаючись місцем невдоволенню й злостивості, “головастик” і “айфончик” (такими прізвиськами нагородили співвітчизники Дмітрія Анатольєвіча) закликав росіян не давати “приводу для радості ворогові ближньому й далекому”. Цікаво, чи не дійшло до того, що сам розпочав ловити цих ворогів по кутках кімнати за хвости?

Вистачило б і деменції

“Попади у руки лікарів – і вони відшукають в тебе цілу купу болячок”, – цей жарт не раз доводилося чути з вуст людей, не надто схильних довіряти медицині. Дещо інакшою є ситуація, коли перебуваєш в умовах “неба в клітинку”, тобто в ув’язненні. Там ти, напевно, не заперечував би, щоб у тебе знайшли якусь недугу, завдяки якій, як мінімум, можна було б потрапити хоча б до тюремного шпиталю, а як максимум – домогтися дострокового звільнення. Однак і з урахуванням цього назви хвороб, що їх підозрюють в ув’язненого на батьківщині екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, звучать не дуже приємно: у нього, ймовірно, встановлено туберкульоз і деменцію. А на додачу – ще 34 (!) інших захворювань. Хоча, мабуть, вистачало б і однієї деменції, що виявляється у зниженні пам’яті, уваги, здатності приймати рішення, погіршенні інших когнітивних функцій – погодьтеся, не зовсім другорядних якостей для людини взагалі й відомого політика зокрема. Хоча… може, це все – стратегічний адвокатський задум, і насправді ситуація не настільки серйозна? Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Найближчі кілька місяців

Як вважає незалежний російський політолог Дмітрій Орєшкін, мізки росіян промиті пропагандою грунтовно і заповнені, за його словами, якимось вапняковим розчином. Реальність же, на його думку, така, що для Путіна поразка від України рівнозначна політичній смерті, і захищатися від такої перспективи йому доводиться горою кинутого в горнило війни російського людського м’яса і кісток. А ще, можливо, чекати, що з КНДР підвезуть артилерійські снаряди зразка 50-х років, оскільки власної сучасної зброї відчутно бракує. Все ж, як зазначає Орєшкін, ресурси для ведення війни у послідовника Петра I ще є, а сподіватися, що він невдовзі сам “переставиться”, як це часто нині пророкують, наразі не доводиться. А ще він сподівається, що Україна втомиться боротися, а Заходу набридне допомагати їй. Щоб розчарувати “кремлівського мрійника”, Україна, за словами Орєшкіна, повинна нанести удар величезної сили, який би струсонув російську владну вертикаль. Вона, на його думку, вже близька до цього, але попереду ще декілька місяців важкої, відчайдушної боротьби. Добре б, звичайно, якби це було так, але… про оті “найближчі кілька місяців” чуємо, здається, ще з квітня…

Україна

“Олігарх” уже не матюк?

Коли країні загрожує смертельно небезпечний ворог ззовні, менш відразливими починають здаватися ті, з ким ще недавно пов’язувалися причини багатьох наших бід. Слово “олігарх” в Україні ще вчора було майже лайливим (і, не виключено, знову буде таким після нашої перемоги), але нині представники цієї касти активно долучаються до протистояння російській навалі. Найбільше витратив на оборону та гуманітарні потреби Рінат Ахметов – понад 3 млрд. грн. Друге місце посідає Петро Порошенко, який повідомив, що придбав для ЗСУ кулеметів, радіостанцій, броньовиків, вантажівок, машин швидкої допомоги на суму $46 млн. На третій позиції – подружжя Віктора і Олени Франчуків, чий фонд спрямував на допомогу армії та населенню України $45,3 млн. Під їхнім патронатом перебувають 7 бригад ЗСУ та ТрО. Недавній прихильник УПЦ МП та її диякон і власник групи компаній “Смарт-Холдинг” Вадим Новинський асигнував на фінансування гуманітарних проєктів і підтримку України у протистоянні агресії майже 900 млн грн ($24 млн. за курсом НБУ). П’яте місце серед вітчизняних олігархів – донаторів – у співвласника компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго. З початку повномасштабної російської агресії він витратив на військову та гуманітарну допомогу понад 800 млн. грн. ($21,7 млн.). То що, тепер поняття “олігарх” не прирівнюватиметься до матюка?

Больовий поріг

Головне питання, що нині цікавить всіх: скільки триватиме війна? На думку директора інституту зовнішньополітичних досліджень. ім. Т. Шевченка Григорія Перепелиці, її тривалість значною мірою залежатиме від того, яким буде “больовий поріг” Росії в плані людських втрат. В Чечні він становив 7 тисяч загиблих, в Афганістані – 15 тисяч. Тепер Москва, напевно, стала ще більш твердошкірою, і у війні з Україною можна очікувати, що справити певне враження на неї може приблизно пів мільйона власних “двохсотих”. А це означає, що протистояння, вочевидь, буде розтягнене на роки. Наша перемога в ньому величезною мірою залежить від допомоги Заходу. За словами Г. Перепелиці, ця допомога дозована – вона йде в ногу з черговою російською ескалацією воєнних дій. Посилила Росія ракетний терор – Захід активізується в питанні допомоги Україні. Гасло “Не можна допустити, щоб Україна програла в цій війні” не означає тотальної підтримки нас. Як вважає аналітик, Захід не зацікавлений у розгромі Росії – його власні міркування диктують йому ослабити її настільки, щоб вона не становила для нього загрози.

Тернопілля

Життя триває

Війна війною, а життя триває. Неподалік Тернополя, за словами очевидців, водії “крутих” автівок влаштували перегони. Гонщики значно ускладнили рух транспорту: попутні автівки зупинялися на узбіччі, а водії та пасажири виходили на проїжджу частину. Патрульні, як повідомляється, провели з громадянами роз’яснювальну бесіду та відновили нормальний рух транспорту. З інформації не зовсім ясно, з ким з громадян була проведена ця цінна бесіда: з нахабними “мажорами”, чи з рядовими обивателями, щоб ті не заважали “нормально” розважатися “золотій молоді”. Якщо ж таки з “крутеликами”, то можна безпомилково передбачити, що оту “роз’яснювальну бесіду” вони бачили… там, де уточнення давати не прийнято. А на інші заходи впливу на таку публіку наша держава, вочевидь, не здатна. Тим часом наближається пора свят, і в містян виникає запитання, чи пройдуть вони зі звичними атрибутами: ялинкою в центрі, гуляннями, ковзанкою… Міська влада вустами свого очільника заявила, що зараз не час для гучних святкових заходів, але остаточне рішення буде прийнято після спілкування з тернополянами і опитування. Ага, місцеві владоможці опустилися до спілкування з громадою. В мирну пору ударних і з відчутним “запашком” новобудов у них таких позивів, здається, не було…