Світ

Дуже важлива причина

Такі слова від одного з найнадійніших наших союзників не дуже тішать, але, з іншого боку, навіщо ображатися на правду? Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупційні скандали відчутно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. “Це дуже важлива причина. Держави, які надають підтримку Україні, є демократичними, отож вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована її допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави”, – сказав литовський очільник. Звідси не дуже далеко до висновку: або Україна, врешті-решт, починає серйозно і без огляду на статус своїх доморощених корупціонерів братися за них, або “та чи інша держава” (точніше, держави) змушені будуть переглянути свою політику в питанні допомоги нам. Друге – зовсім небажане, отож, мабуть, доведеться робити перше, хоч як би це суперечило нашій національній генетиці…

Мертвий не на 100%

Євгеній Пригожин, засновник ПВК “Вагнер” таки справді “сыграл в ящик”, як люблять висловлюватися в тамтешніх краях? Ніби була проведена експертиза якогось обвугленого тіла на місці катастрофи літака колишнього кухаря Путіна, ніби й відбувся напівтаємний похорон на одному з кладовищ Санкт-Петербурга, ніби на могилі є напис, який сповіщає, хто там упокоївся “во веки веков”, але… Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у відомстві не можуть на 100% підтвердити смерть ватажка “вагнерівців”. “Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Дмітрія Уткіна (заступник Пригожина у ПВК “Вагнер”) і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті”. У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника “ПВК Вагнер” Євгена Пригожина треба дочекатися: “Це Росія, її складно зрозуміти”.

Смертельна статистика

Для повної втіхи людей молодого і середнього віку, які й без того перебувають у стані непевності через війну: за останні три десятиліття кількість нових випадків раку у віці до 50 років в усьому світі зросла на 79%. Вчені розглянули захворюваність, смертність і додаткові фактори ризику для людей у віці від 14 до 49 років, щоб оцінити зміни між 1990 і 2019 роками. Найбільша кількість випадків і пов’язаних смертей (3,5 на 100 тисяч світового населення) припадає на рак молочної залози. Значно почастішали випадки раку трахеї та передміхурової залози: за тридцять років – на 2,28% і 2,23% відповідно. Всього у 2019 році від раку померли 1,06 млн людей у віці до 50 років, що на 28% більше, ніж у 1990 році. Найвищі показники раку у молодому віці спостерігалися в Північній Америці, Австралії, Азії та Західній Європі. Ми ніби не там, отже, можемо зітхнути з деяким полегшенням?

Україна

Спорт, пальне і кримінал

Після трохи задовгої паузи (достатньо довгої, щоб СБУ за підсумками сюжету журналістів відкрила щодо нього кримінальне провадження) екс-голова НОК Сергій Бубка вирішив відповісти на звинувачення працівників ЗМІ. Вони ще раніше заявили, що Бубка та його брат Василь через свою фірму “Монблан” активно співпрацюють з російськими терористами, продаючи їм пальне на окупованих територіях України. “Я давно займаюсь українським спортом. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась кампанія зі знищення моєї репутації”, – заявив Бубка. За його словами, з 2014 року він не був на окупованих територіях. “Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені”, – заявив Бубка. З підтримкою українського спорту, напевно, можна погодитися. Що ж стосується оборудок з пальним, то питання, мабуть, залишаються – принаймні про закриття кримінального провадження щодо колишньої спортивної легенди наразі чути не доводилося…

Плювок у душу

Сказати, що війна згладжує соціальні протиріччя у нашому й без того розбурханому понад всяку міру суспільстві, означало б дуже погрішити проти правди. На думку історика і політичного аналітика Михайла Дубинянського, більшість українців переконані, що наша країна страждає від свинства “мажорів” чи не більше, ніж будь-хто в світовій історії. У розпал кровопролитної війни вони відпочивають на Мальдівах і Балі, купують вілли в Іспанії, ввозять у країну розкішні автомобілі, розважаються в елітних нічних клубах і беруть хабарі в сумах з багатьма нулями. Продажні депутати, безпринципні ділки, корумповані військкоми, розбещені синки впливових татусів – антипатію простих громадян до цієї публіки можна порівняти хіба що з ненавистю до російських загарбників. Причому українського обивателя обурює не так порушення закону (формально такого може і не бути), як багатство та розкіш, що виставляються напоказ і разюче контрастують з тяготами війни та зубожінням основної маси населення. Для мільйонів звичайних українців кожен такий випадок – ніби плювок у душу…

Тернопілля

Диму без вогню не буває

Зранку минулої неділі містяни, побачивши зловісні темно-сірі та явно не дощові хмари, були трохи наполохані та збентежені: повітряної тривоги не було, отже кляті рашисти нічого сюди начебто не спрямовували… Як виявилося, подбати про належний рівень нашої бойової готовності є кому й крім московитів. І що темного диму без вогню таки не буває: пожежа виникла в будівлі одного з підприємств, заповнених пінопластом. Кажуть, і безпілотник для розвідки довелося застосовувати, і пожежний робот. А ще мешканцям кількох районів міста порадили позакривати вікна і, за можливості, не показувати ніс на вулицю – подалі від гріха. Словом, щось на кшталт техногенної аварії – аби лише не переплутати її з чиїмось злим умислом. Втім, переплутати можна не лише ці речі. Сайти і друковані видання періодично нагадують усім, що вже діє новоюліанський календар свят, але досі в людей іноді виникає плутанина з датами. Можливо, з цієї причини один з мешканців “файного” міста взявся викидати з вікна усілякі побутові речі, як це прийнято робити на новий рік десь в Італії. Летіли з вікна і пилосос, і праска, і ноутбук… Кажуть, вилетіла навіть пральна машина (можливо, нею метальник-екстремал протестував проти відмивання грошей – хто його знає…). Роззяв під вікнами, він напевно, розважив, а от медикам і поліцейським додав нервів і роботи – останні навіть зібралися було брати помешкання штурмом. Зрештою, 30-річний порушник спокою опинився там, де й мав, виходячи з влаштованого ним One Man Show: був доставлений у спеціальний медичний заклад. За місцем призначення доставили представники компетентних органів і голову лікарської комісії, який вимагав сущий дріб’язок – якихось 1500 доларів США – за рішення про тимчасову непридатність військовозобов’язаного до служби. Але такими випадками нині вже навряд чи когось здивуєш – про них доводиться чути практично щодня…