“Ховайтеся глибше”: що робити жителям Тернопільщини у випадку радіаційної загрози

Регулярний моніторинг рівня радіаційного випромінювання засвідчує, що на даний час рівень радіації у Тернопільські області не перевищує норми.

Проте, на виконання Закону України «Про захист людини від іонізуючого випромінювання» проводиться ряд випереджуючих заходів (підготовка, інформування населення, перевірка укриттів).

Начальник відділу інженерно технічних заходів управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС в Тернопільській області, підполковник служби цивільного захисту Станіслав Ганич зазначив:

«Ми першочергово проводимо радіаційну розвідку, визначаємо зони можливого радіаційного забруднення, моніторимо метеорологічні дані.

У цей час працює 19 постів радіаційно та хімічного спостереження, згідно з яким робимо відповідні записи що чотири години у відповідні журнали. У разі зміни радіаційного фону негайно доповідаємо.

У випадку загрози громадянам варто пам’ятати, що усі будівлі, збудовані як, власне, укриття – є протирадіаційними. Кожне бетонне перекриття є захистом від радіації.

Три основні поради у випадку радіаційної загрози: ховайтеся глибше, перебувайте довше і уважно слухайте сигнали”.

Генеральна директорка, ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Чайчук наголосила, що на сьогодні нема причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини, оскільки це може нести шкоду здоров’ю людини (опіки, отруєння).

“Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики! Закликаємо довіряти офіційним джерелам інформації. Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігайте спокій!”, – зазначає Оксана Чайчук.