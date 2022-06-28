Майже 20 000 гривень стали об’єктом злочину невідомих. 31-річна заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

Зловмисники надіслали потерпілій SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї вказали посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадянка вказала конфіденційні дані , які автоматично отримали шахраї й зняли всі заощадження в розмірі 18 920 гривень.

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За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

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